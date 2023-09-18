Рителейры по всему миру теряют $100 млрд в год из-за мошенничества покупателей

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Розничные сети во всем мире ежегодно теряют свыше $100 млрд недополученной выручки из-за недобросовестных действий покупателей, говорится в исследовании компании Riskified, специализирующейся на борьбе с мошенничеством.

В рамках исследования Riskified провела опрос среди 300 ритейлеров из разных стран. Выручка каждого из участников опроса составляет более $500 млн.

Ряд компаний отметили растущее число нарушений правил розничной торговли со стороны покупателей. Наиболее распространенные случаи включают мошенничество при возврате товаров, использование поддельных учетных записей для многократного получения скидок, а также применение ботов с целью покупки выпущенных ограниченным тиражом товаров для дальнейшей перепродажи по более высокой цене.

Так, одна из участвующих в исследовании компаний лишилась за год более $14 млн потенциальной выручки из-за действий 4 тыс. недобросовестных клиентов, которые создали 137 тыс. учетных записей, чтобы воспользоваться 35%-ной скидкой, доступной при первой покупке в магазине.

Другой ритейлер потерял свыше $3,5 млн в первом квартале текущего года после того, как небольшая группа серийных мошенников смогла множество раз воспользоваться промокодами на скидку от 35% до 50%.

Около 90% компаний, участвовавших в исследовании Riskified, отметили, что выгодные условия возврата товаров и различные акции, направленные на стимулирование продаж и повышение лояльности покупателей, являются важной частью их бизнес-стратегии.

Вместе с тем участившиеся злоупотребления такими возможностями в минувшем году принесли большинству ритейлеров (55%) очень значительный ущерб и заставили их пересмотреть свою политику в отношении клиентоориентированных предложений на фоне и без того высоких издержек.

В ответ на мошенничество компании ужесточают контроль за действиями покупателей. В частности, 65% респондентов заявили, что вручную обрабатывают большую часть заявок на возврат товаров, несмотря на дороговизну и трудоемкость этого процесса.

Компания ThredUp, владеющая сетью магазинов секонд-хэнд, в свою очередь, учредила специальную группу по борьбе с мошенничеством, которая занимается мониторингом учетных записей и изучением других сведений о клиентах. Кроме того, недавно ThredUp внедрила программу, позволяющую покупателям получить кредит на приобретение следующих товаров взамен на отказ от возврата купленных ранее.