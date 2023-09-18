Освобожденные из иранских тюрем американцы прибыли в Катар по договору об обмене

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Самолет "Катарских авиалиний" с гражданами США, освобожденными из иранских тюрем, в понедельник приземлился в аэропорту Дохи (Катар), сообщает межарабский телеканал Al Jazeera.

"Самолет, на борту которого находились американцы, освобожденные в Иране, приземлился в Дохе. Затем они отправятся в США", - передает телеканал.

"Сегодня пятеро американцев, которые были заключены в тюрьмы в Иране, наконец, возвращаются домой. Вскоре они воссоединятся с семьями. Я благодарю наших партнеров в стране и за рубежом, в том числе власти Катара, Омана, Швейцарии и Южной Кореи за их усилия для достижения такого исхода", - прокомментировал ситуацию президент США Джо Байден.

При этом он вновь предостерег граждан США от поездок в Иран.

Граждане США были освобождены в Иране в рамках договоренности об обмене: пятерых американцев, которые находились в заключении в Иране, обменяли на пятерых иранских заключенных, которые находились в заключении в США. При этом трое из них приняли после обмена решение не возвращаться в Иран.

Ранее в МИД Ирана заявили о выполнении основополагающего пункта требований для обмена - $6 млрд иранских активов, ранее замороженных в Южной Корее, отправлены в Катар, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.