Индийская солнечная обсерватория вышла на траекторию полета к точке Лагранжа L1

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Индийская обсерватория для изучения Солнца Aditya-L1 успешно покинула околоземную орбиту и вышла на перелетную траекторию на пути к орбите в точке Лагранжа L1 системы Солнце-Земля, сообщила Индийская организация космических исследований.

"Маневр по выведению (аппарата) на траекторию полета к точке Лагранжа L1 успешно выполнен. Космический аппарат теперь двигается по траектории, по которой он достигнет точки L1 системы Солнце-Земля", - сообщило космическое ведомство в соцсети X (бывший твиттер).

По данным организации, обсерватория выйдет на орбиту в окрестностях точки L1 примерно через 110 дней.

Обсерваторию Aditya-L1 планируется вывести на гало-орбиту в районе точки Лагранжа L1 системы Солнце-Земля, которая находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли.

Аппарат, оборудованный различной полезной нагрузкой, будет изучать фотосферу и хромосферу Солнца, а также ее верхний слой - солнечную корону с помощью приборов для обнаружения магнитных полей и электромагнитных частиц, спектрометров и коронографов.

Ученые рассчитывают получить новые данные, которые помогут понять причины корональных выбросов массы (выбросов вещества из солнечной короны) и солнечных вспышек, а также изучить космическую погоду и магнитное поле в районе точки L1.