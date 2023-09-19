Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Индийская солнечная обсерватория вышла на траекторию полета к точке Лагранжа L1

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Индийская обсерватория для изучения Солнца Aditya-L1 успешно покинула околоземную орбиту и вышла на перелетную траекторию на пути к орбите в точке Лагранжа L1 системы Солнце-Земля, сообщила Индийская организация космических исследований.

"Маневр по выведению (аппарата) на траекторию полета к точке Лагранжа L1 успешно выполнен. Космический аппарат теперь двигается по траектории, по которой он достигнет точки L1 системы Солнце-Земля", - сообщило космическое ведомство в соцсети X (бывший твиттер).

По данным организации, обсерватория выйдет на орбиту в окрестностях точки L1 примерно через 110 дней.

Обсерваторию Aditya-L1 планируется вывести на гало-орбиту в районе точки Лагранжа L1 системы Солнце-Земля, которая находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли.

Аппарат, оборудованный различной полезной нагрузкой, будет изучать фотосферу и хромосферу Солнца, а также ее верхний слой - солнечную корону с помощью приборов для обнаружения магнитных полей и электромагнитных частиц, спектрометров и коронографов.

Ученые рассчитывают получить новые данные, которые помогут понять причины корональных выбросов массы (выбросов вещества из солнечной короны) и солнечных вспышек, а также изучить космическую погоду и магнитное поле в районе точки L1.

Индия солнце Aditya-L1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров и Ван И раскритиковали попытки урегулировать конфликт на Украине без участия РФ

Лавров и Ван И раскритиковали попытки урегулировать конфликт на Украине без участия РФ

Польша готова ответить на жалобу Киева в ВТО по вопросу о поставках зерновых

Польша готова ответить на жалобу Киева в ВТО по вопросу о поставках зерновых

Что произошло за день: понедельник, 18 сентября

Две трети ядерной триады США находятся в боевой готовности

Россия покидает Совет Баренцева/Евроарктического региона

Россия покидает Совет Баренцева/Евроарктического региона

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

МИД РФ обвинил ЕК в стремлении сделать невозможным въезд россиян в страны ЕС

МИД РФ обвинил ЕК в стремлении сделать невозможным въезд россиян в страны ЕС

Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Спикер парламента Венгрии допустил отсрочку ратификации вступления Швеции в НАТО

Спикер парламента Венгрии допустил отсрочку ратификации вступления Швеции в НАТО

КНР увеличила затраты на научные исследования и опытно-конструкторские работы на 10%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });