ЕБРР предоставит Молдавии 138 млн евро на повышение энергоэффективности

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии государственный заем в размере 138 млн евро для повышения энергетической эффективности. Во вторник Совет ЕБРР утвердил концепцию и общую структуру проекта, включая предлагаемую структуру финансирования. Об этом сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЕБРР в Кишиневе.

Кредит станет очередной инвестицией в рамках утвержденного проекта по повышению энергоэффективности Кишинева и предназначен, в частности, для модернизации сетей теплоснабжения, строительства насосной станции, для модернизации госпредприятия "Термоэлектрика", обеспечивающего дома централизованным отоплением и вырабатывающим часть потребляемой электроэнергии.

"Проект, в первую очередь, будет способствовать повышению качества перехода к "зеленой" энергии посредством установки индивидуальных тепловых пунктов и горизонтальных сетей. Это позволит сэкономить энергию и сократить чистые выбросы CO2 в результате отказа от потребления газа и электроэнергии отдельными котлами и оптимизации работы системы централизованного теплоснабжения", - отмечается в сообщении ЕБРР.

Общая стоимость проекта 326 млн евро. Ожидается, что средства займа будут дополнены льготным кредитом и инвестиционным грантом, а также финансированием от других международных финансовых учреждений.

В 2022 году ЕБРР предоставил Молдавии рекордную финансовую поддержку в 525 млн евро, в частности, револьверный кредит в сумме 300 млн евро на закупку природного газа из альтернативных источников.

ЕБРР – крупнейший институциональный инвестор в Молдавии, реализовавший больше 100 проектов общей стоимостью более 2 млрд евро. Банк является акционером ряда коммерческих банков Молдавии, а с 2021 года стал единственным акционером порта Джурджулешты, который через Дунай обеспечивает Молдавии выход к морю.