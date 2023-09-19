Белорусский парламент одобрил приостановку ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики во вторник одобрила законопроект "О приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Республики Польша и Чешской Республики", сообщили в пресс-службе палаты.

"В рамках ответных мер на недружественные шаги Польши и Чехии президентом Республики Беларусь поддержано предложение о приостановлении выполнения Беларусью обязательств по ДОВСЕ в отношении указанных стран до полноценного возобновления выполнения ими своих обязательств по Договору", - говорится в сообщении.

В Совете Республики напомнили, что 21 марта этого года правительством Польши принято решение о невыполнении ДОВСЕ в отношении Белоруссии. Чехия уведомила о приостановлении обязательств по ДОВСЕ белорусскую сторону по каналам сети связи ОБСЕ в августе 2022 года.

"При этом Республика Беларусь будет продолжать выполнять ДОВСЕ в отношении других государств-участников", - сообщили в верхней палате парламента Белоруссии.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе предусматривает ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям (танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и инспекции).

После принятия закона Белоруссия приостановит предоставление Польше и Чехии уведомлений и информации, касающихся обычных вооружений и техники, а также приостановит прием от Польши и Чехии инспекций в целях контроля за соблюдением белорусской стороной количественных ограничений в отношении обычных вооружений и техники, установленных положениями ДОВСЕ.