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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Boeing повысил прогноз потребностей Китая в новых самолетах на ближайшие 20 лет

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американская авиастроительная корпорация Boeing обновила ежегодный прогноз мирового спроса на гражданские самолеты в Китае на ближайшие 20 лет.

Компания ожидает, что стране в этот период потребуется 8,56 тыс. новых лайнеров, в то время как годом ранее ожидалось 8,485 тыс. Этот прогноз включает как пассажирские, так и грузовые самолеты.

На узкофюзеляжные лайнеры будет приходиться около 6,47 тыс. единиц авиатехники, на широкофюзеляжные - 1,55 тыс., на грузовые - 190, говорится в сообщении.

В результате флот страны увеличится более чем вдвое и превысит 9,6 тыс. самолетов к 2042 году.

Пересмотр прогноза обусловлен тем, что темпы экономического подъема КНР значительно превышают среднемировой уровень, а также растущим спросом на внутренние перевозки, отмечается в сообщении Boeing.

В авиаотрасли за 20 лет должно появиться около 433 тыс. новых рабочих мест, включая 134 тыс. пилотов, 161 тыс. бортпроводников и 138 тыс. инженеров.

Китай Boeing
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