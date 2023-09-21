В Баку опровергли обстрел позиций ВС Армении на границе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию оборонного ведомства Армении об обстреле азербайджанскими военными армянских позиций на границе.

"Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 20 сентября примерно в 22:50 обстреле подразделениями Азербайджанской Армии позиций вооруженных сил Армении в Зодском направлении, не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - подчеркивается в заявлении Минобороны Азербайджана.

Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе Сотка (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ).