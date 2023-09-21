Россия готова продолжать содействовать урегулированию в Карабахе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова продолжать оказывать всяческое содействие урегулированию конфликту в Нагорном Карабахе, рассчитывает на результативность переговоров между сторонами, заявил в четверг заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Рассчитываем, что контакты представителей Баку и Степанакерта/Ханкенди будут результативными и позволят незамедлительно запустить меры по выправлению гуманитарного кризиса в регионе и обеспечения стабильной жизнедеятельности населения Карабаха. Будем этому всячески способствовать", - сказал он в ходе выступления на заседании СБ ООН по Нагорному Карабаху.

"Должна быть выработана поэтапная "дорожная карта" интеграции карабахцев в правовое поле Азербайджана с твердыми гарантиями их прав и безопасности. Эти процессы будем активно сопровождать по линии российского миротворческого контингента. Безопасность и права нагорнокарабахских армян имеют ключевое значение", - отметил дипломат.

Полянский подчеркнул, что "абсолютным приоритетом сейчас является недопущение возобновления боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле".

По его словам, "РФ продолжает играть ведущую роль в процессе содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе".