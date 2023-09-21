Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Россия готова продолжать содействовать урегулированию в Карабахе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова продолжать оказывать всяческое содействие урегулированию конфликту в Нагорном Карабахе, рассчитывает на результативность переговоров между сторонами, заявил в четверг заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Рассчитываем, что контакты представителей Баку и Степанакерта/Ханкенди будут результативными и позволят незамедлительно запустить меры по выправлению гуманитарного кризиса в регионе и обеспечения стабильной жизнедеятельности населения Карабаха. Будем этому всячески способствовать", - сказал он в ходе выступления на заседании СБ ООН по Нагорному Карабаху.

"Должна быть выработана поэтапная "дорожная карта" интеграции карабахцев в правовое поле Азербайджана с твердыми гарантиями их прав и безопасности. Эти процессы будем активно сопровождать по линии российского миротворческого контингента. Безопасность и права нагорнокарабахских армян имеют ключевое значение", - отметил дипломат.

Полянский подчеркнул, что "абсолютным приоритетом сейчас является недопущение возобновления боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле".

По его словам, "РФ продолжает играть ведущую роль в процессе содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе".

СБ ООН Россия Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Армения призвала СБ ООН направить миротворческую миссию в Карабах

В СБ ООН призвали покончить с любым противостоянием в Карабахе

В СБ ООН призвали покончить с любым противостоянием в Карабахе

Экс-CFO "НОВАТЭКа" Марк Джетвей приговорен в США к более чем 7 годам заключения

Экс-CFO "НОВАТЭКа" Марк Джетвей приговорен в США к более чем 7 годам заключения

Полиция пытается разблокировать перекрытые демонстрантами улицы в Ереване

Полиция пытается разблокировать перекрытые демонстрантами улицы в Ереване

В Азербайджане завели два уголовных дела из-за гибели миротворцев РФ в Карабахе

Армянская оппозиция заявила о начале массовых акций неповиновения

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

В Британии пятерым болгарам предъявили обвинение в шпионаже в пользу России

В Эстонии отвели полгода на перерегистрацию или вывоз машин с номерами РФ

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });