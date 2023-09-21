В СБ ООН призвали покончить с любым противостоянием в Карабахе

Совет Безопасности ООН Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В ООН приняли к сведению данные о прекращении операции азербайджанских войск в Нагорном Карабахе и выступили с призывом покончить с вооруженным противостоянием любого рода.

"Вчерашнее заявление о прекращении огня остается зыбким, но мы считаем положительным шагом встречу представителей местного (армянского) населения и азербайджанских властей", - заявил на заседании СБ ООН помощник генсека ООН по миротворческим операциям Мирослав Йенча.

"Мы призываем к завершению любого противостояния, поскольку любая эскалация приведет к потерям человеческих жизней и страданиям людей", - добавил он.

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд осудила действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.

"США встревожены ситуацией в Нагорном Карабахе из-за продолжающих военных действий Азербайджана. Мы призываем немедленно прекратить их", - сказала Гринфилд.

Она отметила, что есть данные о том, что военную операцию в Нагорном Карабахе остановили.

"Если это подтвердится, это положительное развитие событий. Но прямо сейчас ситуация остается тяжелой", - добавила постпред США.

Томас-Гринфилд призвала "положить конец насилию". "Единственное решение конфликта - это прекращение насилия и установление долгосрочного мира", - подчеркнула она.

Глава МИД Франции Катрин Колонна со своей стороны заявила, что действия Азербайджана противоречат принципу мирного урегулирования ситуации в регионе.

"Азербайджан решил 19 сентября начать крупномасштабную военную операцию, которую никто не считает непреднамеренной. (...) Франция незамедлительно осудила самым решительным образом это неприемлемое нападение, которое противоречит принципу мирного урегулирования споров, прописанному в Уставе ООН", - сказала Колонна на заседании СБ ООН.

Она добавила, что Франция и многие другие страны призывают Азербайджан проявить сдержанность и уважать международное право. Кроме того, она призвала соблюдать режим прекращения огня, о котором объявили накануне.

Также, по ее словам, речь идет не о территориальной целостности Азербайджана.

"Никто не ставит ее под вопрос, ей ничто не угрожает. На кону - возможность армянского народа в Нагорном Карабахе продолжать жить с соблюдением их прав, а также культуры", - сказала Колонна.