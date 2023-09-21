В СБ ООН призвали покончить с любым противостоянием в Карабахе
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В ООН приняли к сведению данные о прекращении операции азербайджанских войск в Нагорном Карабахе и выступили с призывом покончить с вооруженным противостоянием любого рода.
"Вчерашнее заявление о прекращении огня остается зыбким, но мы считаем положительным шагом встречу представителей местного (армянского) населения и азербайджанских властей", - заявил на заседании СБ ООН помощник генсека ООН по миротворческим операциям Мирослав Йенча.
"Мы призываем к завершению любого противостояния, поскольку любая эскалация приведет к потерям человеческих жизней и страданиям людей", - добавил он.
В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд осудила действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.
"США встревожены ситуацией в Нагорном Карабахе из-за продолжающих военных действий Азербайджана. Мы призываем немедленно прекратить их", - сказала Гринфилд.
Она отметила, что есть данные о том, что военную операцию в Нагорном Карабахе остановили.
"Если это подтвердится, это положительное развитие событий. Но прямо сейчас ситуация остается тяжелой", - добавила постпред США.
Томас-Гринфилд призвала "положить конец насилию". "Единственное решение конфликта - это прекращение насилия и установление долгосрочного мира", - подчеркнула она.
Глава МИД Франции Катрин Колонна со своей стороны заявила, что действия Азербайджана противоречат принципу мирного урегулирования ситуации в регионе.
"Азербайджан решил 19 сентября начать крупномасштабную военную операцию, которую никто не считает непреднамеренной. (...) Франция незамедлительно осудила самым решительным образом это неприемлемое нападение, которое противоречит принципу мирного урегулирования споров, прописанному в Уставе ООН", - сказала Колонна на заседании СБ ООН.
Она добавила, что Франция и многие другие страны призывают Азербайджан проявить сдержанность и уважать международное право. Кроме того, она призвала соблюдать режим прекращения огня, о котором объявили накануне.
Также, по ее словам, речь идет не о территориальной целостности Азербайджана.
"Никто не ставит ее под вопрос, ей ничто не угрожает. На кону - возможность армянского народа в Нагорном Карабахе продолжать жить с соблюдением их прав, а также культуры", - сказала Колонна.