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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Блинкен заявил о предоставлении Украине оружия и техники на $325 млн

Блинкен заявил о предоставлении Украине оружия и техники на $325 млн
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Новый транш военной помощи США Киеву оценивается в $128 млн, оружие и техника еще на $197 млн будут выделены в рамках ранее согласованных пакетов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне президентом, я санкционирую дополнительную помощь в области безопасности для Украины, которой будет предоставлено американского оружия из запасов министерства обороны на сумму $128 млн ", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом.

"Министерство обороны также предоставит вооружений и оборудования на сумму $197 млн в рамках ранее согласованных пакетов", - добавил он.

Глава американского внешнеполитического ведомства уточнил, что оружие и оборудование включают средства ПВО, а также артиллерийские боеприпасы, средства защиты от бронетехники и кассетные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине.

Госдеп США Энтони Блинкен
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