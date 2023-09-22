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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Лавров начал переговоры с генсеком ООН

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил журналистам, что на встрече Лавров и Гутерреш обсудят, в том числе, зерновую сделку и проблему выполнения стамбульских договоренностей об облегчении экспорта российской сельсхозпродукции и удобрений.

Ранее в четверг Лавров встретился с председателем руководящего совета Йемена, главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали, Буркина-Фасо, Пакистана и главой Суверенного совета Судана.

Встречей с Гуттеришем завершился второй день работы главы российского МИД на сессии высокого уровня ГА ООН.

Сергей Лавров ООН Антониу Гутерреш
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