Розничные продажи в Великобритании в августе выросли слабее, чем ожидалось

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в августе увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Эксперты в среднем ожидали их подъема на 0,5%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи уменьшились на 1,1%, а не на 1,2%, как сообщалось ранее.

Августовский показатель розничных продаж был на 1,4% ниже, чем годом ранее. В июле их падение в годовом выражении составило 3,1%.

Продажи в продуктовых супермаркетах в августе увеличились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 2,6% в июле, непродуктовых магазинов - повысились на 0,6% после снижения на 1,2%.

Объемы онлайн-торговли в прошлом месяце уменьшились на 1,3% (рост на 1,9% в июле). Реализация автомобильного топлива снизилась на 1,2%.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в августе выросли на 0,6% относительно июля и сократились на 1,4% к августу 2022 года.