Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ЕК повторно наложила штраф на Intel из-за нарушений на рынке чипов для ПК

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) повторно наложила штраф на Intel Corp. в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением на рынке компьютерных чипов, однако сумма штрафа была снижена до 376,36 млн евро.

Предыдущее решение регулятора по этому делу, принятое еще в 2009 году и предусматривавшее рекордный на тот момент штраф - 1,06 млрд евро, было аннулировано в начале 2022 года Европейским судом общей юрисдикции.

Intel использовала неконкурентные практики, нацеленные на то, чтобы ограничить доступ на рынок конкурентам в нарушение действующих в ЕС правил, говорится в сообщении ЕК, опубликованном в пятницу.

Как отмечает регулятор, принятое им в 2009 году решение основывалось на двух видах выявленных у Intel нарушений: предоставление компанией компенсационных скидок производителям, соглашавшимся закупать у нее все или почти все чипы для компьютеров, а также плата производителям ПК за отказ или отсрочку запуска устройств с использованием аналогичных чипов, выпущенных ее конкурентами.

В 2022 году европейский суд не согласился с ЕК в первой части обвинений, однако признал, что вторая часть действительно является злоупотреблением доминирующей рыночной позицией.

В соответствии с новым решением ЕК, штраф вводится только в связи со второй частью нарушений, которые были допущены в период с ноября 2002 года по декабрь 2006 года. В тот период Intel осуществлял выплаты производителям ПК (HP, Acer и Lenovo) с тем, чтобы они отложили или приостановили выпуск компьютеров с чипами других компаний, отмечают в ЕК.

Акции Intel прибавляют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 31%.

ЕК Еврокомиссия Intel
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НКР ведет с Баку переговоры об отводе войск и возвращении людей в свои дома

Сын экс-президента Армении госпитализирован после избиения при задержании

Польские пограничники сообщили о нападении на патруль на границе с Белоруссией

Венгрия заблокировала принятие ЕС антиазербайджанского заявления по Карабаху

Сотни жителей Еревана собрались у здания кабмина с требованием отставки Пашиняна

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян допустил возможность эвакуации жителей Карабаха в Армению

Пашинян допустил возможность эвакуации жителей Карабаха в Армению

Что случилось этой ночью: пятница, 22 сентября

Пентагон продолжит поддержку Киева, несмотря на возможный "шатдаун"

Американские сенаторы представили законопроект о помощи Еревану, включая военную

Лавров начал переговоры с генсеком ООН

Лавров начал переговоры с генсеком ООН
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });