В Румынии четыре человека погибли при взрыве на строящемся газопроводе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Румынии рядом с границей с Молдавией произошел взрыв на строящемся газопроводе, погибли четверо рабочих-строителей, сообщило Болгарское национальное телевидение.

По данным телеканала, еще пять человек получили травмы и направлены в больницы Бухареста. Двое пострадавших получили ожоги от 40% до 60% тела.

По первоначальной версии, взрыв произошел после того, как ковш экскаватора по неосторожности задел трубопровод.