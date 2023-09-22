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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Румынии четыре человека погибли при взрыве на строящемся газопроводе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Румынии рядом с границей с Молдавией произошел взрыв на строящемся газопроводе, погибли четверо рабочих-строителей, сообщило Болгарское национальное телевидение.

По данным телеканала, еще пять человек получили травмы и направлены в больницы Бухареста. Двое пострадавших получили ожоги от 40% до 60% тела.

По первоначальной версии, взрыв произошел после того, как ковш экскаватора по неосторожности задел трубопровод.

Бухарест Румыния Молдавия
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