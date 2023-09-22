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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Goldman спрогнозировал рекордные темпы роста просрочек по кредиткам в США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Доля просроченных платежей по кредитным картам в Соединенных Штатах будет расти максимальными темпами за 30 лет, не считая периода финансового кризиса 2008-2009 годов, полагают аналитики Goldman Sachs.

Процент кредиток, владельцы которых пропускали обязательные платежи, достиг минимума в 2021 году. С тех пор он вырос на 1,5 процентного пункта, до 3,63%. Эксперты Goldman прогнозируют, что доля увеличится еще на 1,3 п.п. и достигнет 4,93%, причем рост прекратится только в конце 2024 или начале 2025 года для большинства эмитентов.

Аналитик банка Райан Нэш подчеркнул, что наблюдаемый рост просрочек платежей по кредиткам является необычным, поскольку экономика США не находится в рецессии.

Совокупная задолженность американцев по кредитным картам тем временем находится на рекордно высоком уровне и составляет свыше $1 трлн, приводит CNBC данные Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Goldman Sachs США
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