McDonald's повысит плату за франшизу впервые за 30 лет

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, анонсировала первое за 30 лет повышение тарифов для владельцев франшизы в США и Канаде, пишет издание Barron's.

Комиссия будет повышена до 5% с 4% в отдельных случаях. К ним относятся открытие новых ресторанов или покупка ресторанов у компании. Владельцев существующих франшиз повышение не затронет.

Около 95% всех ресторанов McDonald's работают по договору франшизы. Это крупнейший источник доходов компании – в минувшем квартале на платежи от франчайзи пришлось около 60% ее выручки.

Акции McDonald's дорожают на 0,8% в ходе торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла на 3,6% до $197,66 млрд, тогда как индекс S&P 500 за это время прибавил порядка 13%.