Дипломаты из Лондона и Москвы не прерывали контакты в период кризиса на Украине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Контакты между британским и российскими дипломатами не прерывались во время украинского конфликта, утверждает британское издание Inews (приложение к газете The Independent) со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что "встречи были организованы для обсуждения вопросов безопасности как самой Великобритании, так и на международном уровне", они "проводились в таких местах, как Вена и Нью-Йорк, в рамках закулисной дипломатии по закулисным каналам".

"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным сохранять открытый диалог", - приводит газета слова источников.

Представитель британского МИД подтвердил, что встречи с российскими официальными лицами проводились только по тем вопросам, которые считались "абсолютно необходимыми", в частности, по проблемам дефицита зерна и ядерной безопасности, в том числе в многосторонних структурах, таких как Совет безопасности ООН и ОБСЕ.

Издание подчеркнуло, что любые заявления о том, что переговоры были попыткой договориться об урегулирования конфликта на Украине, "не заслуживают доверия и не точны".

Высокопоставленный британский дипломат, участвовавший в некоторых дискуссиях, сказал газете, что Великобритания никогда не стремилась вступить в мирные переговоры, направленные на поиск дипломатического решения конфликта, поскольку Лондон "не заключает мирных соглашений от чьего-либо имени".

"Но каким бы ни был кризис, эти закулисные дипломатические каналы могут стать ключом к преодолению напряженности в отношениях между странами", - пишет Inews.