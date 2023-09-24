Во Флориде поймали 4-метрового аллигатора с человеческими останками в пасти

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти Флориды усыпили 4-метрового аллигатора, которого обнаружили еще в пятницу, 22 сентября, в канале Ларго. Как сообщает The Guardian, в пасти животного были найдены человеческие останки.

В офисе шерифа заверяют, что аллигатора усыпили гуманным способом, после того как извлекли из воды.

Власти не уточняют, аллигатор убил свою жертву или же уже нашел останки. Выяснить это поможет вскрытие. Личность погибшего пока не установлена.

Отмечается, что нападения аллигаторов, заканчивающиеся смертью человека, достаточно редки. Так в среднем в США фиксируется около шести таких эпизодов в год.

Во Флориде живет около 1 млн аллигаторов.