Мишустин прибыл в Астану

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Астану, где в понедельник примет участие в работе Международной промышленной выставки "Иннопром.Казахстан".

Как ранее сообщили в пресс-службе российского правительства, Мишустин выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени" и вместе с главами правительств Казахстана, Белоруссии и Киргизии осмотрит тематические экспозиции выставки, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.

"Иннопром" является ведущей евразийской выставочной площадкой, которая впервые организована в Казахстане и объединяет более 10 тыс. участников из 18 стран мира.

Россия входит в число ключевых торговых партнеров Казахстана. Объём двустороннего товарооборота в 2022 году достиг рекордных значений - более $28 млрд.