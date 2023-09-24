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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Власти Ирана сообщили о предотвращении крупного теракта в Тегеране

Власти Ирана сообщили о предотвращении крупного теракта в Тегеране
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве по делам разведки Ирана сообщили, что предотвратили серию терактов в столице страны, передало в воскресенье агентство Mehr.

По информации министерства, спецслужбы узнали о плане террористов взорвать одновременного 30 бомб в густонаселенных кварталах Тегерана. Предполагается, что теракт должен был пройти в годовщину прошлогодних беспорядков в Иране.

Сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования дела арестовали 28 человек в Тегеране и провинциях Альборз и Западный Азербайджан.

Предполагается, что арестованные связаны с террористической группировкой ИГ (запрещена в России). В ходе обысков полицейские нашли запасы огнестрельного оружия, взрывчатки.

Иран
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