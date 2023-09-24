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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Житель Кентукки умер после нападения роя пчел

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина в американском штате Кентукки умер от многочисленных укусов пчел. Как сообщает The Guardian, 59-летний Майкл Алфорд перетаскивал мешок грунта для сада, когда из мешка на него вылетел целый рой пчел.

Родственники попытались оказать ему первую помощь, вскоре прибыли медики скорой помощи. Однако и им не удалось спасти Алфорда.

Местный судмедэксперт пришел к выводу, что мужчина умер от дыхательной недостаточности, вызванной многочисленными укусами пчел.

С 2011 по 2021 год в США было зафиксировано 788 смертей от укусов пчел. Отмечается, что в 84% случаев жертвами становятся мужчины.

Кентукки США
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