Франция одной из первых в ЕС откажется от угля

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Франция намерена оказаться среди первых стран Евросоюза, полностью отказавшихся от выработки электроэнергии при помощи угля, заявил в воскресенье французский лидер Эмманюэль Макрон.

"В следующем году мы инвестируем 40 млрд евро на переход на новые источники энергии. Также нам нужно отказаться от угля, как от наиболее вредного для экологии энергоресурса. До 2027 года мы намерены полностью переоборудовать две остающиеся у нас угольные электростанции для работы с биомассой", - сказал президент в интервью телеканалу TF-1.

Макрон также призвал активизировать работу над производством во Франции электромобилей и необходимых для них батарей.