Патрушев в Омане примет участие в двусторонних консультациях по безопасности
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в понедельник совершит рабочий визит в Оман, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"25 сентября состоится рабочий визит Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева в Султанат Оман. В г. Маскате пройдут российско-оманские консультации по безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.