Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Патрушев в Омане примет участие в двусторонних консультациях по безопасности

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в понедельник совершит рабочий визит в Оман, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"25 сентября состоится рабочий визит Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева в Султанат Оман. В г. Маскате пройдут российско-оманские консультации по безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

СБ РФ Николай Патрушев Оман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вучич обвинил косовскую полицию в гибели трех сербов

Франция выводит войска из Нигера и отзывает посла

Франция выводит войска из Нигера и отзывает посла

Что произошло за день: воскресенье, 24 сентября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армянская оппозиция пообещала с понедельника заблокировать ряд улиц Еревана

Армянская оппозиция пообещала с понедельника заблокировать ряд улиц Еревана
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван сообщил об эвакуации 377 человек из Нагорного Карабаха

Капсула с образцами грунта астероида Бенну приземлилась в американском штате Юта

Власти Ирана сообщили о предотвращении крупного теракта в Тегеране

Власти Ирана сообщили о предотвращении крупного теракта в Тегеране

Совбез Армении анонсировал встречу Пашиняна и Алиева 5 октября в Гранаде

Приштина обвинила Белград в причастности к нападению на косовских полицейских

Приштина обвинила Белград в причастности к нападению на косовских полицейских

Капсула с грунтом астероида Бенну отделилась от зонда OSIRIS-Rex перед приземлением

Капсула с грунтом астероида Бенну отделилась от зонда OSIRIS-Rex перед приземлением
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });