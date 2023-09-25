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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

SpaceX в понедельник выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник стартует на орбиту с очередной партией из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 00:23 по Тихоокеанскому времени США (в 10:23 МСК). Примерно через час после старта спутники будут выведены на орбиту.

Это будет 111-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 42-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше пяти тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,8 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в шестой раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.

США SpaceX Falcon 9 Starlink
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