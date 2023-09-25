Володин призвал законодателей РФ и Монголии вывести диалог стран на новый уровень

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Улан-Батор. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что задача законодателей России и Монголии - способствовать решению вопросов сотрудничества между странами в сферах экономики, финансов, энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

"Наша задача - вывести диалог на качественно новый уровень. Создать законодательные условия для решения этих задач во взаимодействии и интересах, безусловно, каждой из наших стран - РФ и Монголии", - сказал Володин в понедельник на заседании комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Великого государственного Хурала Монголии.

Он также считает, что "необходимо законодательно обеспечить реализацию договоренностей глав государств, прежде всего способствовать практическому решению вопросов в таких приоритетных для наших стран и отношений сферах как экономика, финансы, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, охрана окружающей среды, образование".

По словам спикера Госдумы "все больше стран заявляют о своем суверенитете, все больше стран хотят сами планировать свое будущее", и недавний саммит БРИКС в ЮАР в очередной раз наглядно это продемонстрировал.

"Вы видите, какую сегодня большую поддержку получает эта международная организация. Все больше стран хотели бы быть среди ее членов, поэтому нам очень важно развивать такого рода международные форматы, где есть место парламентскому измерению", - отметил Володин.