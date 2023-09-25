Армения сообщила об эвакуации около 3 тыс. человек из Нагорного Карабаха
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха около 3 тыс. местных жителей.
"По состоянию на 6:00 25 сентября из Нагорного Карабаха в Армению въехали 2906 насильственно перемещенных лиц", - заявили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что для оказания содействия создана специальная информационная площадка, работает телефон "горячей линии".
В населенном пункте Корнидзор, что на границе с Нагорным Карабахом, организован гуманитарный центр.