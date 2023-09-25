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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Армения сообщила об эвакуации около 3 тыс. человек из Нагорного Карабаха

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха около 3 тыс. местных жителей.

"По состоянию на 6:00 25 сентября из Нагорного Карабаха в Армению въехали 2906 насильственно перемещенных лиц", - заявили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что для оказания содействия создана специальная информационная площадка, работает телефон "горячей линии".

В населенном пункте Корнидзор, что на границе с Нагорным Карабахом, организован гуманитарный центр.

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