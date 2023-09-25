Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Голливудские сценаристы достигли предварительного соглашения с киностудиями

Голливудские сценаристы достигли предварительного соглашения с киностудиями
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюз американских сценаристов достиг предварительного соглашения с Альянсом производителей кино- и телефильмов (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP), которое позволит положить конец длящейся с начала мая забастовке.

Условия трехлетнего соглашения были согласованы после пяти дней тяжелых переговоров, сообщила Гильдия писателей Америки (Writers Guild of America, WGA). Теперь сделку должно одобрить руководство гильдии, после чего она будет вынесена на всеобщее голосование, и в случае положительного решения забастовка будет прекращена.

Детали соглашения пока не раскрываются.

Забастовка с участием свыше 11 тыс. сценаристов началась 2 мая, в июле к ней присоединились актеры. Представители профсоюзов требовали от компаний повышения зарплат и предоставления гарантий занятости.

Переговоры о прекращении забастовки актеров пока не возобновлялись, отмечает MarketWatch.

США Голливуд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Скончался глава мафиозного клана "Коза ностра"

В Ереване полицией задержаны 142 участника протестных акций

В Ереване полицией задержаны 142 участника протестных акций

В Армении арестовали сына экс-президента страны Кочаряна

В Армении арестовали сына экс-президента страны Кочаряна

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 сентября

Южная Корея и США начали военно-морские учения для противодействия КНДР

Южная Корея и США начали военно-морские учения для противодействия КНДР

Вучич обвинил косовскую полицию в гибели трех сербов

Франция выводит войска из Нигера и отзывает посла

Франция выводит войска из Нигера и отзывает посла

Что произошло за день: воскресенье, 24 сентября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армянская оппозиция пообещала с понедельника заблокировать ряд улиц Еревана

Армянская оппозиция пообещала с понедельника заблокировать ряд улиц Еревана
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван сообщил об эвакуации 377 человек из Нагорного Карабаха

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });