Голливудские сценаристы достигли предварительного соглашения с киностудиями

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюз американских сценаристов достиг предварительного соглашения с Альянсом производителей кино- и телефильмов (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP), которое позволит положить конец длящейся с начала мая забастовке.

Условия трехлетнего соглашения были согласованы после пяти дней тяжелых переговоров, сообщила Гильдия писателей Америки (Writers Guild of America, WGA). Теперь сделку должно одобрить руководство гильдии, после чего она будет вынесена на всеобщее голосование, и в случае положительного решения забастовка будет прекращена.

Детали соглашения пока не раскрываются.

Забастовка с участием свыше 11 тыс. сценаристов началась 2 мая, в июле к ней присоединились актеры. Представители профсоюзов требовали от компаний повышения зарплат и предоставления гарантий занятости.

Переговоры о прекращении забастовки актеров пока не возобновлялись, отмечает MarketWatch.