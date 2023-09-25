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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Киргизия ввела полугодовой запрет на экспорт муки и пшеницы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии приняло постановление "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров".

Как сообщает министерство сельского хозяйства страны, запрет введен на вывоз пшеничной муки и продовольственной пшеницы сроком на шесть месяцев. Решение принято для обеспечения продовольственной безопасности Киргизии и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить о принятых защитных мерах Всемирную торговую организацию, Евразийскую экономическую комиссию, исполнительный комитет СНГ.

Документ принят 22 сентября и вступает в силу через три дня после официального опубликования, то есть в понедельник.

По данным Национального статистического комитета Киргизии, посевные площади пшеницы в этом году снизились на 1,6% относительно предыдущего сезона – с 233,7 тыс. га до 232,1 тыс. га, ухудшилась урожайность. На конец августа в республике закончен сбор пшеницы.

В 2022 году Киргизия экспортировала 1,6 тыс. тонн пшеницы. В этом году республика не вывозила зерно. Экспортные поставки муки в прошлом году не осуществлялись, в июле 2023 года в Узбекистан было отправлено 1,5 тыс. тонн.

Киргизия
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