"Росатом" планирует завезти топливо на АЭС в Бангладеш в ближайшие недели

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает завезти топливо на АЭС "Руппур" в Бангладеш "в ближайшие недели", сообщил глава компании Алексей Лихачев на генконференции МАГАТЭ.

"В ближайшие недели завезем топливо на площадку АЭС "Руппур" в Бангладеш", - сказал он.

Сейчас в энергодефицитной Бангладеш атомной генерации нет. Контракт на строительство первой в стране АЭС "Руппур" (два энергоблока с реакторами ВВЭР по 1200 МВт каждый) "Росатом" заключил в декабре 2015 г. Станция сооружается по российскому проекту на побережье Ганга, в 160 км от столицы страны Дакки.

Правительство РФ ранее также одобрило выделение Бангладеш экспортного кредита на строительство АЭС в размере до $11,38 млрд.