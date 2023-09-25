Первая партия американских танков М1 Abrams прибыла на Украину

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Первую партию американских танков M1 Abrams доставили на Украину в минувшую субботу, сообщает в понедельник The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей Пентагона.

"Первые американские танки M1 Abrams прибыли на Украину - несколькими месяцами ранее, чем планировалось изначально, и как раз вовремя, чтобы Киев мог использовать их для контрнаступления, заявили два представителя Минобороны США", - пишет издание.

M1 Abrams, прибывшие на Украину в конце прошлой недели, стали первыми из партии в 31 танк, которую Вашингтон ранее обещал поставить Киеву. Сколько именно танков доставили на Украину, не сообщается.

По информации издания, США в ближайшие месяцы отправят на Украину еще танки M1 Abrams.

В августе этого года власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams. Тогда сообщалось, что она может прибыть в страну уже в начале осени.

В середине мая сообщалось, что США перевезли в Германию 31 учебный танк M1A1 Abrams с целью обучить украинских военных обслуживать их и управлять ими. В начале июня стало известно, что группа из примерно 200 украинских военных проходит в Германии обучение на американских танках.

Первоначально речь шла о производстве США для Украины 31 танка более новой версии - M1A2, на что могли уйти один-два года. В итоге США решили передать Украине более старые версии танков M1 Abrams - M1A1. Отмечается, что новые модели M1A2 имеют улучшенную систему наведения по сравнению с устаревшими версиями танков. При этом обе модели оснащены 120-мм пушкой.