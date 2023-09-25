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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Пограничники РФ и Белоруссии изъяли около 330 кг героина из Ирана

Крупная партия наркотика должна была попасть в Великобританию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Около 330 кг героина из Ирана изъяли белорусские и российские пограничники, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии в понедельник.

"При проведении международной операции по пресечению канала наркотрафика по маршруту "Иран-Россия-Беларусь-Великобритания" сотрудники оперативных подразделений органов пограничной службы Республики Беларусь совместно с коллегами из Погранслужбы ФСБ России и таможенных органов нашей страны обнаружили около 330 килограммов героина", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что опиоидный наркотик был упакован в коробки из-под сока и спрятан в одном из складских помещений в Минске.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий белорусские пограничники установили, что точка отправки груза - Иран. Далее наркотическое средство было перемещено на территорию Российской Федерации, а затем - в столицу Беларуси. Конечным пунктом маршрута должна была оказаться Великобритания", - отметили в ГПК.

Там сообщили, что были установлены все участники и организаторы международной преступной группы. Сотрудниками пограничной службы проведена оперативная комбинация, вследствие чего на территорию Белоруссии прибыли члены указанной группы с целью транспортировки героина в Европу.

"В результате операции задержаны четверо граждан Турции и один гражданин Белоруссии", - говорится в сообщении.

За организацию международного канала наркотрафика преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Великобритания Иран Белоруссия
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