Операционный директор Krispy Kreme Джош Чарльзуорт возглавит компанию c 2024 г.

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров американской сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme Inc. назначил главного операционного директора Джоша Чарльзуорта новым президентом и главным исполнительным директором компании.

Он сменит на этих постах действующего главу компании Майкла Таттерсфилда 1 января 2024 года, говорится в пресс-релизе. Таттерсфилд возглавляет Krispy Kreme с 2017 года, за это время выручка компании выросла почти в три раза.

Таттерсфилд останется членом совета директоров компании и владельцем значительной доли ее акций.

Krispy Kreme ведет свою историю с 1937 года, когда она начала продавать пончики в американском городе Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина. Компания была публичной в период с 2000 года по 2016 год, в мае 2016 года она была выкуплена за $1,35 млрд немецким конгломератом JAB Holdings Co. В 2021 году компания провела IPO и была оценена в $2,78 млрд. JAB после листинга Krispy Kreme сохранил за собой почти 78% акций компании.

Акции Krispy Kreme дешевеют на 2,1% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала года капитализация компании выросла на 23,9%, до $2,15 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 12,5%.