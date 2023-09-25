Пашинян на встрече с сенатором США обсудил ситуацию в регионе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с американским сенатором Гэри Питерсом в Ереване заявил о важности поддержки США в преодолении возникших проблем.

"Премьер-министр высоко оценил визит Питерса в Армению в сложной для армянского народа ситуации и подчеркнул важность поддержки США в преодолении возникших проблем. Никол Пашинян подчеркнул важность налаженного тесного сотрудничества с США, в том числе в укреплении демократии в нашей стране, эффективной реализации реформ и в других направлениях", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Отмечается, что Питерс выразил обеспокоенность сложившейся в Нагорном Карабахе тяжелой гуманитарной ситуацией и подчеркнул необходимость доставки гуманитарной помощи.

Он подтвердил поддержку США территориальной целостности Армении.

В правительстве Армении сообщили, что Пашинян встретился также с новым послом Ирана в республике Мехди Собхани.

Пашинян заявил, что "в сложившийся в регионе сложный период Армения и Иран должны поддерживать активную коммуникацию".

Собхани со своей стороны "подчеркнул четкую позицию иранской стороны относительно защиты территориальной целостности Армении".