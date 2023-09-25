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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Власти Азербайджана и армяне Карабаха обсудили социальные и медицинские вопросы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В городе Ходжалы в понедельник состоялась очередная встреча ответственного за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамина Мамедова с представителями армянских жителей Карабаха, сообщает администрация президента Азербайджана.

"На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение шагами, предпринятыми для решения вопросов, обсужденных на встрече в Евлахе 21 сентября, особенно оказания гуманитарной помощи, поставок топлива и восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.

Мамедов проинформировал о мерах, которые будут реализованы на следующем этапе. Было отмечено, что пожилым жителям армянского происхождения, оказавшимся в одиночестве в некоторых населенных пунктах, оказана первая медицинская помощь, они находятся под наблюдением врача. Представителям Международного комитета Красного Креста предложено создать условия для встречи с этими лицами, для передачи их членам семей или соответствующим медицинским учреждениям.

С целью определения текущих направлений действий достигнута договоренность по созданию совместной рабочей группы с представителями, занимающимися коммунальной, медицинской и другой гражданской деятельностью, в том числе по городу Ханкенди.

"Предложено, чтобы медицинское обслуживание в полевом госпитале, который предлагается возвести вблизи города Ханкенди или в направлении Ходжалы, было организовано совместно азербайджанскими и армянскими медицинскими работниками. Также предложено создать мобильную службу по доставке продуктов питания силами азербайджанского и армянского служебного персонала", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, выражена готовность оказать необходимую медицинскую помощь лицам, страдающим хроническими тяжелыми заболеваниями или нуждающимся в специальном хирургическом вмешательстве.

Помимо этого, на встрече была подчеркнута важность формирования совместных мобильных медицинских бригад, состоящих из медицинских работников азербайджанского и армянского происхождения, оказывающих медицинские услуги одиноким людям в отдаленных селах.

Предложено организовать визиты представителей гражданского общества и общественных активистов армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе, в Баку или другие города Азербайджана, отмечается, что подобные инициативы важны с точки зрения создания платформы для диалога гражданского общества, а также реализации мер по укреплению доверия.

Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время следующей встречи для обсуждения результатов проделанной работы и определения дальнейших шагов.

Азербайджан Карабах
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