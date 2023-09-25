Евросоюз призвал Китай к "перебалансировке" отношений

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Европейский союз призвал Китай к "перебалансировке" взаимоотношений, к расширению доступа к рынкам и справедливой конкуренции.

"Мы добились прогресса в решении некоторых вопросов доступа к рынкам, договорились об обмене информацией по экспортному контролю, создании новой рабочей группы по финансовым услугам и возобновлении наших макроэкономических диалогов", - заявил исполнительный зампред Еврокомиссии, курирующий торговлю, Валдис Домбровскис по завершении своего визита в Китай.

В понедельник он вместе с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном сопредседательствовал на 10-м заседании Экономического и торгового диалога высокого уровня ЕС-Китай (HED). HED является основной платформой ЕС и Китая для обсуждения экономических и финансовых вопросов, а также торгового и инвестиционного сотрудничества.

"Это значимые шаги в то время, когда европейские компании, имеющие значительное присутствие в Китае, сталкиваются с растущими трудностями. ЕС продолжит взаимодействие с Китаем по этим вопросам", - отметил эмиссар ЕС.

В частности, как говорится в коммюнике Еврокомиссии, стороны обсудили макроэкономическую ситуацию в ЕС, Китае и во всем мире. Домбровскис подчеркнул влияние событий на Украине на перспективы глобального экономического роста, а также на продовольственную и энергетическую безопасность.

Стороны обсудили вопросы доступа к рынку и цепочки поставок, где Домбровскис призвал к продвижению в решении проблем доступа ЕС на китайский рынок, а также к восстановлению баланса экономических и торговых отношений между ЕС и Китаем на основе прозрачности, предсказуемости и взаимности, а потенциальные пути расширения многостороннего сотрудничества.

ЕС подтвердил свою обеспокоенность по поводу общего состояния бизнес-среды для экспортеров ЕС и европейских инвесторов в Китае. Домбровскис поднял вопрос о доступе на китайский рынок для европейского бизнеса, особенно в области экспорта агропродовольственной продукции, медицинского оборудования, косметики и детского питания. ЕС и Китай также обязались возобновить переговоры по экспорту алкогольных напитков. Обе стороны подтвердили соглашение об обмене информацией об экспортном контроле на техническом уровне, чтобы предоставить платформу для разъяснения мер друг друга.

ЕС приветствует соглашение, достигнутое между зампредом Еврокомиссии Верой Юровой и вице-премьером Госсовета Чжан Гоцином 18 сентября 2023 года в Пекине, об упрощении трансграничных потоков неперсональных данных. В области прав интеллектуальной собственности хороший прогресс в реализации Соглашения о географических указаниях был расценен как позитивный шаг вперед.

Обсуждалась важность прозрачных и предсказуемых цепочек поставок, особенно для критически важного сырья. Обе стороны согласились продолжить обсуждение возможного механизма прозрачности цепочек поставок сырья между Китаем и ЕС. В более широком смысле ЕС объяснил свою стратегию снижения рисков и подчеркнул важность воздержания от использования цепочек поставок в качестве оружия. ЕС не хочет дистанцироваться от Китая. ЕС защищает открытую и справедливую торговлю, основанную на правилах глобальной торговли, равных условиях игры и честной конкуренции, и отвергает протекционизм, заверил европейский чиновник.

Стороны обсудили ряд конкретных отраслевых вопросов, таких как упрощение процедур выдачи разрешений производителям косметики в ЕС. Производители косметики в ЕС сталкиваются со все более обременительными соглашениями о маркировке и лицензировании, и ЕС приветствует создание новой рабочей группы для решения этих проблем. ЕС также надеется продолжить обсуждение вопросов улучшения доступа на рынок европейских медицинских изделий. Устранение барьеров является вопросом взаимной выгоды и напрямую улучшит благосостояние китайских граждан, предоставив им доступ к лучшим технологиям здравоохранения. Китайские власти обязались устранить накопившиеся заявки на получение лицензий на детские смеси, что приветствует ЕС.

В ходе дискуссий о перспективах мировой экономики и макроэкономической политике ЕС призвал Китай провести рыночные структурные реформы, чтобы сбалансировать свою экономику в сторону более устойчивого долгосрочного экономического роста. Изменение баланса не только принесет пользу китайской экономике за счет сокращения ее внутренних дисбалансов и неравенства, но также будет полезно для ЕС и мировой экономики в целом, поскольку будет способствовать более устойчивому, сбалансированному и устойчивому глобальному росту. В этом отношении ЕС надеется на возобновление макроэкономического, экономического и финансового диалога в ближайшие месяцы.

Стороны договорились создать новую рабочую группу ЕС-Китай по финансовому регулированию для работы в ключевых областях, включая взаимное открытие инвестиционных возможностей на финансовых рынках для финансовых учреждений; обеспечение дальнейшего сотрудничества в области устойчивых финансов и финансовых технологий; совершенствование правил в отношении инфраструктуры ИКТ для финансового сектора, что жизненно важно для обеспечения совместимости европейских и китайских операторов.

Участники диалога обсудили сотрудничество по общим глобальным вызовам. В этом контексте Домбровскис призвал Китай сыграть конструктивную роль в обеспечении прочного мира и смягчении экономических последствий военного конфликта на Украине. Он поблагодарил Китай за его работу по нераспространению ядерного оружия.

Наконец, ЕС и Китай обсудили возможные пути усиления многостороннего сотрудничества, включая участие в усилиях по облегчению долгового бремени в рамках "Большой двадцатки" и координацию во Всемирной торговой организации (ВТО). Они также обменялись мнениями о подготовке и ожиданиях от 13-й Министерской конференции ВТО в феврале 2024 года.

Заседание последовало за соглашением между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом КНР Си Цзиньпина о возобновлении двустороннего диалога на высоком уровне между ЕС и Китаем. Оно было частью четырехдневного визита Домбровскиса в КНР. Состоялись несколько встреч с высокопоставленными китайскими чиновниками и европейским бизнесом по макроэкономическим, финансовым, торгово-инвестиционным вопросам.

Еврокомиссия отмечает, что ЕС и Китай являются основными торговыми партнерами: в 2022 году двусторонняя торговля товарами выросла на 23% в годовом исчислении до рекордного уровня в 857 миллиардов евро. Экспорт ЕС в Китай вырос на 3,1% до 230 млрд евро, а импорт ЕС из Китая вырос на 32% до 626 млрд евро. В результате торговый дефицит ЕС также достиг рекордного уровня в 396 миллиардов евро, что на 58% больше, чем в 2021 году.

В 2022 году Китай стал вторым по величине торговым партнером ЕС по товарам после США. Он был третьим по величине направлением экспорта ЕС после США и Великобритании. На его долю пришлось 9% экспорта ЕС. Китай явился крупнейшим источником импорта ЕС (21%), превысив совокупную долю США (12%) и Великобритании (7%).