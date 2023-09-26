Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник

Nasdaq прибавил 0,5%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Основные фондовые индексы США в понедельник отыграли стартовые потери и впервые за пять сессий завершили торги ростом.

При этом Уолл-стрит все еще близка к снижению по итогам всего сентября, пишет MarketWatch.

Котировки акций по-прежнему находятся под давлением со стороны растущей доходности американских гособлигаций. Так, доходность десятилетних US Treasuries прибавила в понедельник 9,7 базисного пункта (б.п.) и составила 4,537%, тридцатилетних - выросла на 12,6 б.п., до 4,654%. В ходе торгов показатели обновили максимумы с 17 октября 2007 года и 8 марта 2011 года соответственно.

В минувшую среду Федеральная резервная система (ФРС) оставила базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года - 5,25-5,5% годовых - и дала понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз.

Процентные ставки останутся высокими и в следующем году, заявил глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, выступая на CNBC в понедельник. "Это (сохранение высоких ставок - ИФ) будет немного дольше, чем предполагали рынки", - отметил он.

Внимание инвесторов также направлено на публикацию данных о продажах новых домов в Штатах в августе и индекса доверия потребителей к экономике США в сентябре, которые будут обнародованы в 17:00 вторника по Москве .

Капитализация Ford Motor выросла на 1,2%. Этот автопроизводитель избежал забастовки на своем предприятии, поскольку канадский профсоюз работников автомобильной промышленности Unifor утвердил новое трудовое соглашение с гигантом автопрома.

Участники рынков ожидают, что во вторник президент США Джо Байден присоединится к забастовке профсоюза работников автомобильной промышленности (UAW) в Мичигане. Рыночная стоимость General Motors, против которой наряду с Ford и европейской Stellantis направлена эта акция протеста, увеличилась тем не менее на 1,5%.

Apple Inc. планирует расширить производство в Индии в ближайшие 4-5 лет более чем в пять раз - примерно до $40 млрд, пишет Press Trust of India со ссылкой на источники. Котировки акций производителя iPhone повысились на 0,7%.

Бумаги Amazon.com Inc. подорожали на 1,7% после новостей о том, что этот онлайн-ритейлер инвестирует до $4 млрд в разработчика решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic и получит миноритарную долю в нем.

Капитализация крупнейшей в мире службы экспресс-доставки United Parcel Service увеличилась на 0,3%. Компания разработала программное обеспечение на основе ИИ, которое помогает предотвратить кражи посылок при доставке в отсутствие получателя.

Акции Alcoa, в свою очередь, потеряли в цене 6,1% после сообщения этого производителя алюминия, что COO Уильям Оплингер избран его президентом и главным исполнительным директором. Он сменит нынешнего главу Alcoa Роя Харви, который будет выступать в роли стратегического советника CEO до 31 декабря.

Цена бумаг 3M Co. уменьшилась на 2,3% после новостей о полной остановке производства пер- и полифторалкильных соединений на ее заводе в Бельгии. ПФАС - синтетические вещества, которые не распадаются в окружающей среде и попадание которых в организм считается одной из причин серьезных заболеваний. В июне стало известно, что 3M выплатит за 13 лет до $10,3 млрд (в текущих ценах) для урегулирования претензий операторов систем водоснабжения. Претензии связаны с загрязнением воды этими веществами. До конца 2025 года компания планирует полностью свернуть выпуск ПФАС.

Dow Jones Industrial Average поднялся по итогам сессии на 43,04 пункта (0,13%) и составил 34006,88 пункта. Лидерами снижения в индексе помимо бумаг 3M были акции Coca-Cola Co., подешевевшие на 1%.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 17,38 пункта (0,4%) - до 4337,44 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 59,51 пункта (0,45%) и составил 13271,32 пункта.