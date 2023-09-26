Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Глава JPMorgan усомнился в готовности мира к подъему ставок ФРС до 7%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мир может быть не готов к процентным ставкам в США на уровне 7%, полагает глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

"Сначала процентные ставки дошли до нуля. Подъем с 0% до 2% практически никто не заметил. Повышение от 0% до 5% некоторых застало врасплох, но никто бы не стал отрицать, что 5% реальны. Не уверен, что мир готов к 7%", - заявил он в интервью газете Times of India.

"Я спрашиваю людей в деловых кругах, готовы ли они к чему-то вроде 7%. Худший случай – это 7% со стагфляцией. Если у них снизятся объемы [продаж], а ставки повысятся, система окажется в стрессовой ситуации. Мы призываем клиентов быть готовыми к такой ситуации, - отметил Даймон. - Как говорит Уоррен Баффет, когда начинается отлив, становится видно, кто купался голым. А это и будет отлив. Эти 200 базисных пунктов будут болезненнее, чем подъем с 3% до 5%".

В минувшую среду Федеральная резервная система (ФРС) оставила базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года – 5,25-5,5% годовых - и дала понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз.

Между тем Даймон воздержался от оценки рисков "жесткой посадки" американской экономики. "Я бы был осторожен на этот счет, - сказал он. - Думаю, благодаря всем этим мерам денежно-кредитного и бюджетно-налогового стимулирования у нас довольно хорошее положение. Но это может быть своего рода эйфория. Нужно когда-то разобраться со всеми этими серьезными проблемами, проблемы не могут быть вечными. Так что ставки могут еще вырасти. Но я очень надеюсь на "мягкую посадку".

Отвечая на вопрос о кризисе, вызванном крахом Silicon Valley Bank весной этого года, руководитель JPMorgan заявил, что эта ситуация указала в первую очередь не на проблему стимулирования оттока средств вкладчиков публикациями в социальных сетях, а на то, что при сконцентрированности вкладов отток получается массовым, и "у нас должны быть планы борьбы с этим".

"Не думаю, что нам нужна система, где банки вообще не банкротятся, - пояснил Даймон. - Несколько крахов пережить можно. Однако если из-за этого система погружается в хаос, нужно менять правила, чтобы такого не происходило".

JPMorgan ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

МЭА призвало сократить спрос на ископаемое топливо на 25% к 2030 году

В Сеуле впервые за 10 лет прошел военный парад

В Сеуле впервые за 10 лет прошел военный парад

Лукашенко рассчитывает встретиться с Путиным в октябре на саммите СНГ

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Ford приостановил строительство завода по производству аккумуляторов в Мичигане

Канадский профсоюз после сделки с Ford начнет переговоры с GM и Stellantis

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

На акциях протеста в Ереване за сутки задержали 56 человек

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется

Moody's предупредило о последствиях для рейтинга США из-за шатдауна

Moody's предупредило о последствиях для рейтинга США из-за шатдауна

В НКР подтвердили гибель 20 человек при взрыве склада с топливом в Степанакерте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });