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Британский банк Chase закроет клиентам возможность покупки криптоактивов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Британский розничный банк Chase, являющийся подразделением JPMorgan Chase & Co., начнет блокировать криптовалютные транзакции клиентов с 16 октября в связи с активизацией цифровых мошенничеств.

"Мы наблюдаем увеличение числа мошенничеств с криптовалютами, нацеленных на потребителей из Великобритании, в связи с чем приняли решение воспрепятствовать покупке криптоактивов с помощью дебетовых карт Chase или за счет перевода средств на криптовалютные сайты со счетов в банке", - говорится в сообщении Chase, которое цитирует газета Financial Times.

Chase не первый банк, пытающийся ограничить доступ британцев к криптовалютам.

В марте NatWest ввел новые дневные и месячные лимиты на отправку средств клиентов со счетов в банке на криптовалютные биржи, объяснив это желанием защитить клиентов от киберпреступников.

Испанский Santander ввел похожие ограничения в Британии еще в прошлом году.

JPMorgan Chase Chase Великобритания
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