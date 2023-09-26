Британский банк Chase закроет клиентам возможность покупки криптоактивов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Британский розничный банк Chase, являющийся подразделением JPMorgan Chase & Co., начнет блокировать криптовалютные транзакции клиентов с 16 октября в связи с активизацией цифровых мошенничеств.

"Мы наблюдаем увеличение числа мошенничеств с криптовалютами, нацеленных на потребителей из Великобритании, в связи с чем приняли решение воспрепятствовать покупке криптоактивов с помощью дебетовых карт Chase или за счет перевода средств на криптовалютные сайты со счетов в банке", - говорится в сообщении Chase, которое цитирует газета Financial Times.

Chase не первый банк, пытающийся ограничить доступ британцев к криптовалютам.

В марте NatWest ввел новые дневные и месячные лимиты на отправку средств клиентов со счетов в банке на криптовалютные биржи, объяснив это желанием защитить клиентов от киберпреступников.

Испанский Santander ввел похожие ограничения в Британии еще в прошлом году.