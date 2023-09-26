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UBS предупредил о риске "пузыря" на рынке недвижимости Цюриха и Токио

UBS предупредил о риске "пузыря" на рынке недвижимости Цюриха и Токио
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS Group AG в рамках ежегодного отраслевого отчета предупредил об угрозе возникновения "пузыря" на рынке недвижимости Цюриха и Токио.

За последние два года стоимость жилой недвижимости в мире в целом и в некоторых крупных городах в частности сократилась, что обусловлено снижением спроса из-за инфляции и повышения процентных ставок. Наблюдаемое в настоящее время падение цен на жилье стало самым заметным со времен финансового кризиса 2008 года, говорится в отчете.

Вместе с тем в отдельных городах отмечается противоположная тенденция. Так, стоимость недвижимости в возглавившем рейтинг Цюрихе с 2012 по 2022 год выросла на 40% – намного сильнее, чем в других городах Швейцарии, – в то время как арендная плата за тот же период поднялась приблизительно на 12%. Подобная неравновесная динамика вкупе со значительным ростом цен на приобретаемое жилье указывает на опасность появления "пузыря", считают в UBS.

Немногим лучше ситуация в Токио, где недвижимость дорожает почти непрерывно на протяжении 20 лет вне зависимости от средней динамики по стране, подстегиваемая ростом населения и привлекательными инвестиционными условиями. В 2022 году цены на жилье в городе в 15 раз превысили годовой доход среднего жителя мегаполиса.

На третьей строчке рейтинга расположился Майами. Рынок недвижимости в столице штата Флорида также переоценен, однако пока не несет в себе угрозы "пузыря", отмечают эксперты UBS. Цены на жилье в городе растут быстрее, чем в целом в США, и за 10 лет выросли более чем в два раза, чему способствуют продолжающийся приток населения и высокий уровень дохода жителей.

В десятке городов из верхней части списка также оказались Мюнхен, Франкфурт, Гонконг, Торонто, Женева, Лос-Анджелес и Лондон. В прошлогоднем отчете риск "пузыря" констатировался в отношении сразу девяти мегаполисов, при этом лидерами рейтинга были Торонто и Франкфурт.

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