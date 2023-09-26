КНДР обвинила США в попытках создать "азиатскую версию НАТО"
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Власти США своими действиями пытаются спровоцировать ядерную войну, а также создать в Азии военную организацию, подобную Североатлантическому альянсу, заявил постпред КНДР при ООН Ким Сон.
"США в настоящее время двигаются к практическому этапу реализации зловещего намерения: спровоцировать ядерную войну", - сказал Ким Сон, выступая в ООН.
По его словам, "попытки США создать азиатскую версию НАТО" ведут к "новой структуре времен холодной войны в северо-восточной Азии".