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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Корабль "Союз МС-23" с российско-американским экипажем отстыковался от МКС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-23" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и астронавтом НАСА Франциско Рубио отстыковался от Международной космической станции (МКС) перед посадкой на Землю.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". В 10:54 была выдана команда на расстыковку, после чего "Союз МС-23" отстыковался от модуля "Причал" российского сегмента МКС и начал удаляться от станции.

После отдаления на безопасное расстояние от МКС корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", приземление спускаемого аппарата планируется в 14:17 по Москве в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Как сообщали в пресс-службе Центрального военного округа, для встречи экипажа будет задействовано около 200 военнослужащих, вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, а также наземная техника, в том числе поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

На станции остался экипаж 70-й длительной экспедиции – космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

МКС Роскосмос Союз МС-23
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