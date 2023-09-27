JPMorgan выиграл контракт на проверку платежей американских органов власти

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU -Министерство финансов США в рамках конкурентной процедуры выбрало банк JPMorgan Chase & Co. в качестве поставщика услуг по проверке платежей, говорится в пресс-релизе банка. JPMorgan будет проверять платежи федеральных органов власти до их совершения.

Соглашение рассчитано на срок не менее пяти лет. Финансовые условия сделки не раскрываются.

В 2022 году американский Минфин провел порядка 1,4 млрд платежей на общую сумму около $5,3 трлн, включая выплаты в рамках программ социального и медицинского страхования и возврат налогов.

При этом неправильные платежи минувшего года правительство оценивает в $247 млрд. В эту сумму входят переплаты, недоплаты и платежи, которых не должно было быть.