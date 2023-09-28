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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Число заявок на пособие по безработице в США выросло слабее прогноза

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 2 тыс. - до 204 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 202 тыс., а не 201 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали более значительное повышение - до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

США
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