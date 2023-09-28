Окончательная оценка роста ВВП США во II квартале оставлена на уровне 2,1%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Экономика США во втором квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы. Об этом говорится в окончательных данных министерства торговли страны.

Окончательная оценка совпала с пересмотренными данными и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В первом квартале 2023 года, согласно пересмотренным данным, рост ВВП составил 2,2%. Ранее сообщалось о подъеме на 2%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в апреле-июне повысились на 0,8%, а не на 1,7%, как было заявлено предварительно. В то же время оценка роста инвестиций бизнеса в основной капитал была повышена до 7,4% с 6,1%. Госрасходы увеличились на 3,3%, эти данные пересмотрены не были.

Корпоративные прибыли в США в прошедшем квартале выросли на 0,5%, до $2,6 трлн, вместо подъема на 1,6%, как сообщалось ранее.

Экспорт упал на 9,3%, импорт - на 7,6%.

Индекс потребительских цен PCE во втором квартале повысился на 2,5% относительно предыдущих трех месяцев после роста на 4,2% в январе-марте. Индекс базовой инфляции PCE Core, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 3,7% после подъема на 5% кварталом ранее. Последний индекс внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Предварительная оценка изменения ВВП за третий квартал будет обнародована 26 октября.