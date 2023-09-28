Власти Азербайджана проведут регистрацию армян, проживающих в Карабахе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти Азербайджана в рамках реинтеграции армян Карабаха проведут регистрацию всех лиц, проживающих в Карабахском экономическом районе, прием обращений будет осуществляться в электронном порядке, сообщила администрация президента Азербайджана.

"С целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в азербайджанское общество, рабочей группе (возглавляет вице-премьер Шахин Мустафаев - ИФ) по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса данных лиц", - отмечает администрация.

В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация лиц, проживающих в Карабахском экономическом районе. Прием обращений и процесс регистрации будут осуществляться в электронном порядке Государственной миграционной службой на созданном с этой целью портале.