Президент Казахстана заявил о готовности РФ и Украины к мирным переговорам

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Украина готовы к мирным переговорам, необходимо найти приемлемую для обеих сторон основу, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Сегодня канцлеру Германии я говорил, что ситуация очень серьезная. И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа пока неясна, на какой основе можно вести переговоры", - сказал Токаев в четверг на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По его словам, наступает эра разумной, рациональной дипломатии.

"Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры, с тем чтобы найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров. Казахстан поддерживает все усилия соответствующих государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения конфликта. И мы будем со своей стороны прилагать все необходимые условия", - сказал президент Казахстана.

Токаев еще раз подчеркнул, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе устава ООН.