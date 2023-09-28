Гендиректор американского лоукостера Allegiant Travel Джон Редмонд покинул пост

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор (CEO) американского авиаперевозчика-лоукостера Allegiant Travel Co. Джон Редмонд покинул пост, проработав на должности чуть более года, сообщает MarketWatch.

Руководителем компании стал ее бывший CEO Морис Галлахер, в настоящее время являющийся председателем совета директоров и одним из крупнейших акционеров Allegiant с долей около 13%.

Редмонд, с 2001 по 2007 годы занимавший должность CEO в MGM Grand Resorts, операторе казино и отелей, возглавил Allegiant в июне 2022 года.

В последние годы авиаперевозчик предпринимает попытки развития рекреационного бизнеса. На планах компании негативным образом сказались события пандемии, которые привели к задержкам в строительстве инфраструктуры для отдыха и к дополнительным расходам. Тем не менее уже в четвертом квартале этого года Allegiant планирует открыть собственный курорт Sunseeker во Флориде.

Акции компании прибавляют в цене 3,9% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 15,3%, в то время как индекс за Nasdaq Composite за тот же период вырос на 25,3%.