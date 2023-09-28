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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЕС обеспокоил процесс принятия в Республике Сербской "закона об иноагентах"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил в четверг заявление, в котором выражена обеспокоенность ЕС новыми законодательными инициативами Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), включая "закон об иностранных агентах".

"ЕС серьезно обеспокоен недавними законодательными инициативами и заявлениями в Республике Сербской (РС), которые противоречат пути Боснии и Герцеговины в Евросоюз, включая принятый в первом чтении Национальным собранием РС проект закона о специальном реестре и гласности деятельности некоммерческих организаций, квалифицирующий НПО как "иностранных агентов", - говорится в документе.

В Брюсселе отмечают, что окончательное принятие этого закона "прямо противоречит неоднократным обязательствам руководства Республики Сербской продвигать европейскую интеграцию Боснии и Герцеговины", в частности ключевым приоритетам о гражданском обществе и о свободе выражения мнений и СМИ.

В заявлении представителя ЕВС содержится призыв к делегатам Национального собрания "пересмотреть и не продвигать этот законопроект".

"Уважение прав человека, свободы выражения мнений, свободы СМИ и плюрализма, а также среда, позволяющая организациям гражданского общества свободно действовать, являются ключевыми основами демократического общества", - говорится в коммюнике.

В нем выражается сожаление о недавнем вступлении в силу поправок к уголовному кодексу Республики Сербской, вновь вводящих уголовные наказания за клевету, что, по мнению ЕС, "наложило ненужные и непропорциональные ограничения на независимые средства массовой информации и гражданское общество".

В этом в Брюсселе видят "неоспоримый крупный шаг назад в защите основных прав", идущий вразрез с ожиданиями, касающимися статуса кандидата на вступление в ЕС, и противоречащий интересам всех граждан Боснии и Герцеговины, включая тех, кто проживает в Республике Сербской.

ЕС Евросоюз Республика Сербская
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