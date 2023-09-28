Президент Бразилии возьмет паузу в работе в связи с хирургической операцией

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Нуис Инасиу Лула да Силва с пятницы возьмет паузу в работе, так как ему предстоит перенести операцию на бедренной кости, сообщает в четверг агентство EFE.

В пятницу глава государства прибудет в больницу в столице страны. Операция, как ожидается, пройдет в тот же день под общим наркозом и займет несколько часов. Планируется, что после хирургического вмешательства Лула да Силва, которому в октябре исполнится 78 лет, проведет в больнице пять дней. Затем он вернется домой, где продолжит восстановление после операции. Общая продолжительность этого процесса оценивается в три-четыре недели.