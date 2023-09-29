Уолл-стрит выросла в четверг

Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с позитивной динамикой.

Повышение S&P 500 и Dow Jones стало максимальным с 14 сентября, Nasdaq - с 11 сентября, сообщает MarketWatch.

Определенное негативное влияние на рынок оказали результаты аукциона по продаже семилетних гособлигаций США. Доходность размещения составила 4,673% годовых, что стало максимальным уровнем с 2009 года.

"В начале дня рынок акций рос, но результаты аукциона госбумаг несколько охладили ралли", - заявил старший портфельный управляющий Dakota Wealth Management Роберт Павлик. Между тем поддержку рынку оказал рост котировок акций технологических компаний, отметил он.

Кроме того, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости.

Экономика США во втором квартале выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательных данных министерства торговли страны. Эта оценка совпала как с ранее объявленными данными, так и с консенсус-прогнозом аналитиков. В первом квартале рост ВВП составлял 2%.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 204 тыс., по данным министерства труда США. Эксперты в среднем прогнозировали более значительное повышение - на 14 тыс., сообщает Trading Economics.

Цена акций Peloton Interactive выросла в четверг на 5,4%. Производитель спортивных тренажеров с подключением к интернету станет эксклюзивным поставщиком цифрового фитнес-контента для Lululemon Athletica. В свою очередь этот ритейлер станет основным партнером Peloton на рынке спортивной одежды, сообщили компании.

Производитель техники для сельхозработ AGCO объявил о покупке 85%-ной доли в сельскохозяйственном портфеле Trimble Inc., занимающейся разработкой навигационных систем, за $2 млрд. Бумаги AGCO подорожали на 2,8%, Trimble - на 6,5%.

Котировки акций Uber Technologies повысились на 2,2%. С 13 ноября главным финансовым директором компании, предоставляющей услуги по доставке еды и заказу такси, станет Прашант Махендра-Раджа, который в настоящее время занимает аналогичную должность в Analog Devices.

Помимо этого, подорожали бумаги представителей финансовой сферы, включая JPMorgan Chase & Co. - на 1,2%, Goldman Sachs Group - на 1%, Bank of America Corp. - на 1,1%, Visa Inc. - на 0,9%, Citigroup Inc. - на 1,8%, Morgan Stanley - на 0,7%, American Express Co. - на 0,2%.

Между тем стоимость Accenture опустилась на 4,3%. Консалтинговая компания в июне-августе получила скорректированную прибыль лучше ожиданий, но выручка их не оправдала.

Производитель чипов памяти Micron Technology зафиксировал чистый убыток в четвертом финквартале (июнь-август), а его выручка упала в 1,7 раза. Цена акций компании снизилась на 4,4%.

Котировки бумаг CarMax Inc. рухнули на 13,4%. Компания, занимающаяся продажей подержанных автомобилей, во втором финквартале (июнь-август) получила чистую прибыль на уровне ожиданий, однако выручка не дотянула до прогноза.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 116,07 пункта (на 0,35%) - до 33666,34 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса стали акции Intel Corp., подорожавшие на 1,7%, а также Caterpillar, Cisco Systems Inc. и UnitedHealth Group - на 1,3%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 25,19 пункта (на 0,59%) и составило 4299,7 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 108,43 пункта (на 0,83%) и достиг 13201,28 пункта.